В Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом вдвое превышает норму - МОЗ

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В Украине по состоянию на 4 сентября все регионы находятся в зеленой зоне, однако эпидемиологические показатели в ряде регионов не соответствуют норме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в Луганской области три дня подряд наблюдается высокий показатель госпитализаций больных на коронавирус. По последним данным, он составляет 89,9%, хотя еще вчера упал до 51%

Пересек норму показатель COVID-госпитализаций на Львовщине. Сейчас он составляет почти 59%. Хотя еще накануне - 47,8%.

В Киеве и трех областях уровень заболеваемости COVID-19 существенно превышает норму для "зеленой" зоны карантина. В частности в столице этот показатель составляет 107 человек на 100 тысяч населения, в Херсонской области - 84, Луганской – 136, Черновицкой – 161 человек на 100 тысяч населения за нормы не более 75.

Кроме этого в 18 регионах и в среднем по Украине коэффициент выявления новых случаев инфицирования COVID превысил показатель зеленой зоны

Напомним, что по состоянию на 3 сентября динамика госпитализаций в двух регионах не соответствовала норме.