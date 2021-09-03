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В Раде хотят провести "морской день": рассмотрят законопроекты по портовой сфере
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03 сентября 2021, 09:02 109

В Раде хотят провести "морской день": рассмотрят законопроекты по портовой сфере

03 сентября 2021, 09:02 109
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Фото: sluga-narodu.com
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Во фракции "Слуга народа" предложили провести целый пленарный день посвященный рассмотрению законопроектов относительно морехозяйственного комплекса и портовой сферы

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в сообщении пресс-службы партии.

Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем голосовать только их", – сказал Корниенко.

В партии отмечают, что на протяжении длительного времени в отрасли не решалось большое количество вопросов. В частности, они касаются улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, использования портовых сборов и дерегуляции.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса. В частности, он заявил, что есть претензии и вопросы относительно работы к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюськи и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

В то же время Разумков опроверг распространяемую в СМИ информацию о возможной отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины в сентябре.

ВР Слуга народа заседание законопроект море Александр Корниенко

 
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