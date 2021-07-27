17:25  27 июля
В Ивано-Франковске откроют еще два центра массовой COVID-вакцинации
13:41  27 июля
СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение
17:55  27 июля
С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции трижды
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 17:11 274

"Слуга народа" определилсь с вероятным кандидатом на довыборах в Раду на Черкащине

27 июля 2021, 17:11 274
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Партия "Слуга народа" может выдвинуть своим кандидатом в депутаты на выборах по 197-му округу(Черкасская область - ред.) городского голову Золотоноши Виталия Войцеховского.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт политической силы.

По словам главы "Слуги Народа" Александра Корниенко, решение о рассмотрении кандидатуры Виталия Войцеховского приняли после переговоров с депутатами разных уровней на Черкасщине.

"Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Политический совет партии, но только после учета мнения общин", - отмечается в сообщении. Однако крайне маловероятно, что на этом округе будет другой кандидат от "слуг народа".

Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе на 31 октября 2021 года, ведь в январе депутат от этого округа Александр Скичко был назначен главой Черкасской областной государственной администрации.

выборы Слуга народа Черкасская область община Кандидат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram