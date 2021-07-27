"Слуга народа" определилсь с вероятным кандидатом на довыборах в Раду на Черкащине

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Партия "Слуга народа" может выдвинуть своим кандидатом в депутаты на выборах по 197-му округу(Черкасская область - ред.) городского голову Золотоноши Виталия Войцеховского.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт политической силы.

По словам главы "Слуги Народа" Александра Корниенко, решение о рассмотрении кандидатуры Виталия Войцеховского приняли после переговоров с депутатами разных уровней на Черкасщине.

"Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Политический совет партии, но только после учета мнения общин", - отмечается в сообщении. Однако крайне маловероятно, что на этом округе будет другой кандидат от "слуг народа".

Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе на 31 октября 2021 года, ведь в январе депутат от этого округа Александр Скичко был назначен главой Черкасской областной государственной администрации.