Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн

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Шевченковская окружная прокуратура совместно с правоохранителями провели ряд обысков в рамках уголовного производства по растрате средств местного бюджета должностными лицами КП "Плесо" на расчистке ручья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева.

Работы якобы проводились с декабря 2020 года по январь 2021 года и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, которые уплачены подрядной организации в полном объеме.

В марте 2021 года во время осмотра ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обыска на КП "Плесо" были обнаружены и изъяты копии актов приемки-передачи выполненных работ по указанному тендера, поддельное постановление о проведении выемки необходимых следствию документов, которые скрывались коммунальным предприятием.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Напомним, 18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

17 августа прокуратура проводила обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице. Следственные действия проводились по факту нанесения местному бюджету ущерб в размере около 1,3 миллиона гривен.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели. Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.