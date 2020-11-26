Мэром Полтавы опять стал Мамай

Он уже занимал эту должность с 2010 по 2018 годы

Он уже занимал эту должность с 2010 по 2018 годы

Фото из открытых источников

В Полтаве окончательно избрали мэра города. На местных выборах в Полтаве победил Александр Мамай.

Об этом пишет пресс-служба гражданской сети ОПОРА, передает RegioNews. За Александра Мамая ("За майбутне") отдали 9817 голосов - 52,22% избирателей, а за Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 9087 голосов, 47,78%. В первом туре местных выборов Александр Мамай набрал 30,06% голосов, а Сергей Иващенко - 17,71 % голосов. Известно, что Мамай был мэром Полтавы в период 2010-2018 годов. 14 сентября 2018 года Полтавская городская рада выразила Александру Мамаю недоверие и лишила его полномочий. Напомним, ранее ЦИК назвала итоговую явку на местных выборах в 11 городах.

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