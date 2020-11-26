14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 13:02 137

Мэром Полтавы опять стал Мамай

26 ноября 2020, 13:02 137
Читайте також українською мовою
Он уже занимал эту должность с 2010 по 2018 годы
Он уже занимал эту должность с 2010 по 2018 годы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве окончательно избрали мэра города. На местных выборах в Полтаве победил Александр Мамай.

Об этом пишет пресс-служба гражданской сети ОПОРА, передает RegioNews.

За Александра Мамая ("За майбутне") отдали 9817 голосов - 52,22% избирателей, а за Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 9087 голосов, 47,78%.

В первом туре местных выборов Александр Мамай набрал 30,06% голосов, а Сергей Иващенко - 17,71 % голосов.

Известно, что Мамай был мэром Полтавы в период 2010-2018 годов. 14 сентября 2018 года Полтавская городская рада выразила Александру Мамаю недоверие и лишила его полномочий.

Напомним, ранее ЦИК назвала итоговую явку на местных выборах в 11 городах.

выборы Украина Полтава мэр Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »