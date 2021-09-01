В Киеве горит рынок "Юность"

Фото: скриншот с видео из Telegram-канала dtp.kiev.ua

В Киеве очевидцы сообщают о пожаре, который возник на территории рынка "Юность". ГСЧС пока не располагает информацией об этом

Об этом пишут в Telegram-канале пабліку dtp.kiev.ua, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщают очевидцы, на кадрах видео изображен пожар на рынке "Юность". Отмечается, что сейчас огонь пытаются ликвидировать пожарные, однако ГСЧС опровергла информацию о привлечении своих сотрудников.

Звонки нам не поступали, наше подразделение еще не вызвали, то есть информацией мы владеем такой же, которую вы видите на интернет-ресурсах, - отметила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Как сообщалось, сегодня утром в Днепре дотла сгорел торговый павильон.