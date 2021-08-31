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31 августа 2021, 12:28 356

В Харькове из-за удара молнии горел троллейбус

31 августа 2021, 12:28 356
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Фото: Telegram-канал "Труха Харьков"
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Во время грозы в Харькове 31 августа молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся

Пожар сняли на камеру очевидцы. Кадры опубликовал местный Telegram-канал, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в районе Харьковского аэропорта. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.

Мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и потушил пожар.

Напомним, что 30 августа Киев также накрыл сильный ливень. Отдельные улицы превратились в реки, деревья падали на столбы с проводами. Затопило также одну из станций скоростного трамвая.

погода Украина пожар Харьков молния

 
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