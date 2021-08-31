В Харькове из-за удара молнии горел троллейбус
Во время грозы в Харькове 31 августа молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся
Пожар сняли на камеру очевидцы. Кадры опубликовал местный Telegram-канал, пишет RegioNews.
Инцидент произошел в районе Харьковского аэропорта. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.
Мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и потушил пожар.
Напомним, что 30 августа Киев также накрыл сильный ливень. Отдельные улицы превратились в реки, деревья падали на столбы с проводами. Затопило также одну из станций скоростного трамвая.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах