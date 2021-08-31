14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
17:46  31 августа
Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр
17:56  31 августа
Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 18:09 64

Одну из гимназий Киева частично затопило из-за непогоды

31 августа 2021, 18:09 64
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В киевской гимназии №179, что в Голосеевском районе, ученики 5-11 классов начнут учебный год дистанционно из-за повреждения здания и частичного затопления в результате непогоды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации

"В 179-й гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено", - рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Она отметила, что ремонт уже начат.

"Строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", - добавила Фиданян.

В КГГА добавляют, что всего в результате непогоды в Киеве пострадали семь образовательных учреждений. Городские службы уже полностью ликвидировали последствия в 6 учреждениях.

Напомним, что 29 августа Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу

КГГА ученики образование наука Киев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram