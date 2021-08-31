Одну из гимназий Киева частично затопило из-за непогоды

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В киевской гимназии №179, что в Голосеевском районе, ученики 5-11 классов начнут учебный год дистанционно из-за повреждения здания и частичного затопления в результате непогоды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации

"В 179-й гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено", - рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Она отметила, что ремонт уже начат.

"Строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", - добавила Фиданян.

В КГГА добавляют, что всего в результате непогоды в Киеве пострадали семь образовательных учреждений. Городские службы уже полностью ликвидировали последствия в 6 учреждениях.

Напомним, что 29 августа Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу