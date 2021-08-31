В КГГА рассказали о запретах и ограничениях для столичных учебных заведений

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В Киеве с 1 сентября в учебных заведениях будет установлен ряд запретов и ограничений. В частности, от родителей при входе в помещение потребуют COVID-сертификат или результат ПЦР-теста

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.

Отмечается, что соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение и ввела ряд запретов, которые помогут войти учреждениям образования в учебный процесс с минимальными рисками распространения коронавируса", - отметил он.

Так, во время пребывания столицы в "зеленой" зоне карантина будет запрещен вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников.

Кроме того, будет запрещено индивидуальное посещение заведений родителями и вход, и пребывание в учреждении образования людям, которые не являются участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получения полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID, что проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения. Данный запрет будет действовать во всех зонах карантина.

Также отмечается, что в случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности обучение должно быть организовано в "смешанном" формате – как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

При этом, организацию проведения родительских консультаций или собраний необходимо будет обеспечить в онлайн режиме.

Напомним, в Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина.