В Днепре дотла сгорел торговый павильон
Утром 1 сентября в Днепре, на улице Даниила Галицкого, сгорел торговый павильон
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт управления ГСЧС в области.
Прибыв на место, спасатели увидели, что горит один из торговых павильонов, однако общей крышей огонь распространился на еще две торговые точки.
За час пожар ликвидировали. Огонь уничтожил один из павильонов и продукцию внутри, также повредил крышу двух соседних точек вместе с товаром. Погибших и травмированных нет.
Напомним, недавно в Киеве на Позняках сгорел дом, также были слышны взрывы.
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