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В Днепре дотла сгорел торговый павильон
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01 сентября 2021, 12:20 4

В Днепре дотла сгорел торговый павильон

01 сентября 2021, 12:20 4
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Фото: ГСЧС
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Утром 1 сентября в Днепре, на улице Даниила Галицкого, сгорел торговый павильон

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт управления ГСЧС в области.

Прибыв на место, спасатели увидели, что горит один из торговых павильонов, однако общей крышей огонь распространился на еще две торговые точки.

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За час пожар ликвидировали. Огонь уничтожил один из павильонов и продукцию внутри, также повредил крышу двух соседних точек вместе с товаром. Погибших и травмированных нет.

Напомним, недавно в Киеве на Позняках сгорел дом, также были слышны взрывы.

Украина пожар инцидент происшествия Днепр

 
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