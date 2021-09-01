В Днепре дотла сгорел торговый павильон

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт управления ГСЧС в области.

Прибыв на место, спасатели увидели, что горит один из торговых павильонов, однако общей крышей огонь распространился на еще две торговые точки.

За час пожар ликвидировали. Огонь уничтожил один из павильонов и продукцию внутри, также повредил крышу двух соседних точек вместе с товаром. Погибших и травмированных нет.

Напомним, недавно в Киеве на Позняках сгорел дом, также были слышны взрывы.