15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 17:51 87

На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку

01 сентября 2021, 17:51 87
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток зафиксировано в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано ВОСЕМЬ нарушений. В частности, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений.

Недавно из-за обстрела часть Авдеевки осталась без света

Донбасс ООС военные обстрелы ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram