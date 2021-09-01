На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку

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С начала этих суток зафиксировано в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано ВОСЕМЬ нарушений. В частности, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений.

Недавно из-за обстрела часть Авдеевки осталась без света