Сутки в ООС: зафиксировано восемь нарушений, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений
За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, оккупанты дважды применяли минометы 120-го калибра, танковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Новозвановки, а также возле Марьинки.
Вблизи Широкино и Нью-Йорка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет", - отметили в штабе.
Кроме того, неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых орудий МТ-12.
По состоянию на 7 часов утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, на Донбассе накануне погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего.
30 августа в районе проведение операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.