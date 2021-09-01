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Сутки в ООС: зафиксировано восемь нарушений, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений
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01 сентября 2021, 08:09 30

Сутки в ООС: зафиксировано восемь нарушений, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений

01 сентября 2021, 08:09 30
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, оккупанты дважды применяли минометы 120-го калибра, танковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Новозвановки, а также возле Марьинки.

Вблизи Широкино и Нью-Йорка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет", - отметили в штабе.

Кроме того, неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых орудий МТ-12.

По состоянию на 7 часов утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе накануне погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего.

30 августа в районе проведение операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Донбасс война военная техника обстрелы ООС оружие

 
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