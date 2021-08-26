Страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными - Украинская делегация в ТКГ

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Российская Федерация в очередной раз попыталась перевести осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Майю Пирогову в качестве консультанта к гуманитарной подгруппе ТКГ

Об этом сообщила пресс-служба ТКГ, передает RegioNews.

Украинская делегация расценивает подобный поступок со стороны Российской Федерации, как очередную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ на временно оккупированных территориях.

Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как видеоконференцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм, - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, вчера работа гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу была сорвана: названа причина.