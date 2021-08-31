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Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
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31 августа 2021, 14:29 1126

Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе воина

31 августа 2021, 14:29 1126
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пресс-служба Львовской ОГА
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На Донбассе накануне погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Львівської ОДА.

По данным местных властей, 30 августа вблизи Попасной в Луганской области погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой-получил ранения. Также, в результате подрыва на НВП, один военный получил минно-взрывную травму", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

ООС Донбасс обстрелы погибшие

 
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