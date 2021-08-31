Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе воина
На Донбассе накануне погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Львівської ОДА.
По данным местных властей, 30 августа вблизи Попасной в Луганской области погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня
"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой-получил ранения. Также, в результате подрыва на НВП, один военный получил минно-взрывную травму", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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