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01 сентября 2021, 11:27 66

Зеленский в США представил план трансформации Украины

01 сентября 2021, 11:27 66
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США презентовал план трансформации Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Отмечается, что ключевой целью плана является полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский рассказал, что документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасностного форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

План преобразования экономики определяет цели по развитию человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Зеленский добавил, что документ будет способствовать развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические и инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.

Зеленский также просит Всемирный банк принять участие в реализации плана трансформации Украины.

Напомним, что в ходе визита Зеленского в США украинское и американское Министерства обороны подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Кроме того был подписан меморандум о строительстве энергоблоков на Хмельницкой АЄС

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