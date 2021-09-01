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01 сентября 2021, 10:53 3

МИД работает над визитом Байдена в Украину

01 сентября 2021, 10:53 3
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Фото из открытых источников
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Министерство иностранных дел работает над визитом в Украину Президента США Джо Байдена, однако конкретные сроки посещения нашего государства американским лидером неизвестны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Hromadske министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

На вопрос, планируют ли во время встречи Зеленского и Байдена 1 сентября обсуждать визит последнего в Украину, Кулеба ответил: "Безусловно мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США".

Но отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

"Сейчас мы к ним, потом они к нам", — сказал министр.

Говоря о визите Президента Украины Владимира Зеленского в США, Кулеба назвал его"очень успешным с конкретными договоренностями".

Министр также заверил, что у Джо Байдена нет никакой персональной обиды на Зеленского, а также Украину, из-за заявлений, которые звучали ранее, относительно якобы вмешательства Украины в президентские выборы в США.

"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий", — сказал министр.

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекту возможно строительство еще четырех энергоблоков

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