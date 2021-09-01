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01 сентября 2021, 10:44 409

Служащих "Укрзализныци" разоблачили на попытке завладения 3 млн грн бюджетных средств

01 сентября 2021, 10:44 409
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители разоблачили "схему" растраты бюджетных средств должностными лицами АО "Украинская железная дорога". Они пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Двум служебным лицам регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" и директору частной коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, служащие подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам, чтобы завладеть тремя миллионами гривен бюджетных средств.

Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Схемы Укрзализныця коррупция ремонт полиция

 
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