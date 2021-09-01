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01 сентября 2021, 15:32 591

Сотрудники СБУ предстанут перед судом за вымогательство $120 тысяч

01 сентября 2021, 15:32 591
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Фото: из открытых источников
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Прокуроры передали в суд дело в отношении группы лиц, в состав которой входило двое оперативных работников СБУ. Они требовали у мужчины $120 тысяч за не создание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сотрудникам СБУ также инкриминируют нарушение тайны телефонных разговоров и незаконное обращение с боевыми припасами", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители отстранены от занимаемых должностей, к ним применены меры пресечения в виде залога.

Ранее сообщалось, что в суд передали дело шестерых чиновников управления ГСЧС Луганской области, которые "на бумаге” тушили масштабные пожары.

суд Офис генпрокурора СБУ залог прокуратура

 
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