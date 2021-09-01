Сотрудники СБУ предстанут перед судом за вымогательство $120 тысяч
Прокуроры передали в суд дело в отношении группы лиц, в состав которой входило двое оперативных работников СБУ. Они требовали у мужчины $120 тысяч за не создание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Сотрудникам СБУ также инкриминируют нарушение тайны телефонных разговоров и незаконное обращение с боевыми припасами", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители отстранены от занимаемых должностей, к ним применены меры пресечения в виде залога.
Ранее сообщалось, что в суд передали дело шестерых чиновников управления ГСЧС Луганской области, которые "на бумаге” тушили масштабные пожары.
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