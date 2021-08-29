На Харьковщине руководство филиала "Укрзализныци" поймали на краже средств зарплатного фонда

Управление СБУ в Харьковской области

На Харьковщине СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств Укрзализныци: чиновники «заработали» почти 2 млн грн на подчиненных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу управления СБУ на Харьковщине

По данным следствия должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" на Харьковщине присвоили почти 2 миллиона гривен, которые были выделены на заработную плату работникам.

В течение последних лет руководство филиала вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивало.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, что в начале августа СБУ в Одессе разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств