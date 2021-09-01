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01 сентября 2021, 12:13 75

ВАКС постановил взять под стражу бывшего директора "Укрхимтрансаммиака"

01 сентября 2021, 12:13 75
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Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-руководителю "Укрхимтрансаммиака", который подозревается в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло более 42,5 млн гривен убытков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Так, суд удовлетворил ходатайство детективов и прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что подозреваемый Виктор Бондик был гендиректором "Укрхимтрансаммиака" в 2007-2016 годах.

Полный текст постановления будет оглашен 6 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший руководитель "Укрхимтрансаммиака", злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывался подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатного грунта, который находился в городе проведения ремонтных работ.

24 июня 2021 года ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло более 42,5 млн гривен убытков. О подозрении ему сообщено заочно в связи с неизвестным местонахождением.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 000 658 грн и ношением электронного браслета.

суд ВАКС арест прокуратура коррупция

 
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