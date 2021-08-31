Кабмин назначил временным руководителем Государственной фискальной службы Анатолия Александрова

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Об этом сообщается на сайте правительства, передает RegioNews.

Возложить временно исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича, – говорится в распоряжении.

Известно, что Александров до 2008 года был аспирантом в Одесском национальном университете имени Мечникова. До 2017 года работал преимущественно в коммерческих структурах, после чего работал советником председателя ГФС на общественных началах.

В 2018 году стал заместителем директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества ГФС, в том же году его возглавил.

Как сообщалось, Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности. Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил бывшего главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.