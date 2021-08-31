14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
17:46  31 августа
Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр
17:56  31 августа
Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 20:29 5

Кабмин назначил временным руководителем Государственной фискальной службы Анатолия Александрова

31 августа 2021, 20:29 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров своим распоряжением назначил Анатолия Александрова на должность временного главы Государственной фискальной службы

Об этом сообщается на сайте правительства, передает RegioNews.

Возложить временно исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича, – говорится в распоряжении.

Известно, что Александров до 2008 года был аспирантом в Одесском национальном университете имени Мечникова. До 2017 года работал преимущественно в коммерческих структурах, после чего работал советником председателя ГФС на общественных началах.

В 2018 году стал заместителем директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества ГФС, в том же году его возглавил.

Как сообщалось, Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности. Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил бывшего главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

ГФС руководитель Кабмин назначение кадры

Конституционный суд подтвердил законность назначения Шкарлета министром образования
31 августа 2021, 17:12
Разумков рассказал, когда могут произойти отставки министров
31 августа 2021, 11:15
Кличко назначил нового главного по борьбе с коррупцией в Киевсовете
30 августа 2021, 19:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua