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31 августа 2021, 17:12 80

Конституционный суд подтвердил законность назначения Шкарлета министром образования

31 августа 2021, 17:12 80
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Фото из открытых источников
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Конституционный суд Украины отказал в открытии производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования

Об этом в Телеграмм канале написала представитель Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"Постановление является окончательным", - напомнила депутат.

Напомним, Верховная Рада 17 декабря 2020 года назначила Шкарлета министром образования и науки. Впоследствии стало известно о "кнопкодавстве" во время голосования за чиновника. В марте ГБР начало расследование по делу "кнопкодавства за Шкарлета".

В свою очередь депутаты от ряда оппозиционных фракций обжаловали в Конституционном суде постановление парламента о назначении министром Шкарлета.

Кабмин депутат КСУ Минобразования

 
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