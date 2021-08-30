Кличко назначил нового главного по борьбе с коррупцией в Киевсовете

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение столичного градоначальника

"Назначить Олейник Веру Дмитриевну на должность начальника управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции секретариата Киевского городского совета как прошедшую конкурс, с 20 августа 2021 с должностным окладом 10 550 гривен в месяц”, – сказано в документе.

Кроме того Олейник присвоен пятый ранг должностного лица местного самоуправления и установлено, что она принята на работу с испытательным сроком в 2 месяца

Другим распоряжением Кличко назначил столичного предпринимателя Олега Половинко директором департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Также Кличко назначил Юлию Хан директором департамента молодёжи и спорта КГГА. Ранее Хан была долгое время замом в департаменте в период работы там нынешнего министра спорта Вадима Гутцайта.