15:33  30 августа
В Черновцах около 50 человек устроили драку под рестораном
13:57  30 августа
Стало известно, в какой области продали больше всего сельскохозяйственных земель
17:39  30 августа
На Донбассе оккупанты снизили количество обстрелов: потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
30 августа 2021, 19:01 84

Кличко назначил нового главного по борьбе с коррупцией в Киевсовете

30 августа 2021, 19:01 84
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский городской голова Виталий Кличко назначил Веру Олейник новым начальника управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции секретариата Киевсовета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение столичного градоначальника

"Назначить Олейник Веру Дмитриевну на должность начальника управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции секретариата Киевского городского совета как прошедшую конкурс, с 20 августа 2021 с должностным окладом 10 550 гривен в месяц”, – сказано в документе.

Кроме того Олейник присвоен пятый ранг должностного лица местного самоуправления и установлено, что она принята на работу с испытательным сроком в 2 месяца

Другим распоряжением Кличко назначил столичного предпринимателя Олега Половинко директором департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Также Кличко назначил Юлию Хан директором департамента молодёжи и спорта КГГА. Ранее Хан была долгое время замом в департаменте в период работы там нынешнего министра спорта Вадима Гутцайта.

Кличко Виталий КГГА назначение Киев Киевсовет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua