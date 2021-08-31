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31 августа 2021, 11:15 9

Разумков рассказал, когда могут произойти отставки министров

31 августа 2021, 11:15 9
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Фото: УНИАН
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю

Как сообщил он во время брифинге 31 августа, пока в парламент никаких заявлений не поступало, пишет RegioNews.

По его словам, пока таких предложений не было. Однако, если заявления в Раду поступят, то их рассмотрят в первую очередь.

"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Он отметил, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывают дискуссии.

Ближайшая пленарная неделя Рады запланирована на 7-10 сентября.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса. В частности, он заявил, что есть претензии и вопросы относительно работы к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюськи и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

В то же время Разумков опроверг распространяемую в СМИ информацию о возможной отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины в сентябре.

Кабмин Верховная Рада Дмитрий Разумков Министерство парламент

 
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