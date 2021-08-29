В Днепре возле развлекательного заведения произошла стрельба: двух человек госпитализировали

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В Днепре полиция задержала 23-летнего местного жителя, который ранил двух мужчин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Отмечается, что инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений. Предварительно установлено, что 23-летний мужчина совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двух мужчин. Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления-пистолет, похожий на травматический.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту следователи отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

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