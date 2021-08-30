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30 августа 2021, 08:29 4472

Столкновения в Одессе: к ответственности привлечен 61 человек, среди них 12 несовершеннолетних

30 августа 2021, 08:29 4472
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Фото: Нацполиция
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Одесские полицейские привлекли к ответственности 61 человека, устроивших драку с правоохранителями после "Марша равенства". Почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в центре Одессы группа недовольных акцией молодых мужчин напала на стражей порядка, применив слезоточивый газ. В результате противоправных действий почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

По результатам досудебного расследования были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство). Также родители подростков привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа в центре Киева произошла стычка между активистами "Национального корпуса" и силами правопорядка, задействованных в охране офиса президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Одесса ЛГБТ полиция конфликт марш

 
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