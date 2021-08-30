ГБР проводит обыски в здании Херсонской патрульной полиции

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В здании Управления патрульной полиции в Херсонской полиции проходят обыски. На месте работают сотрудники ГБР, СБУ и областной прокуратуры

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Херсонской области на официальной странице в Facebook, передает RegioNews.

В частности, обыск в отдельных помещениях с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах возможно совершенного уголовного правонарушения, носителей информации, записей. Департаментом патрульной полиции также проводится служебное расследование, - говорится в сообщении.

С чем именно связаны обыски, не уточняется. В УСБУ и областной прокуратуре обещают предоставить информацию позже.

В то же время местные СМИ сообщают, что херсонский активист Виталий Богданов несколько часов назад написал на своей странице, что "с 7 утра в патрульную полицию заехало СБУ, отдел "К". Работают по материалам, которые касаются "перегрузки грузовиков".

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