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30 августа 2021, 12:45 751

ГБР проводит обыски в здании Херсонской патрульной полиции

30 августа 2021, 12:45 751
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Фото из открытых источников
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В здании Управления патрульной полиции в Херсонской полиции проходят обыски. На месте работают сотрудники ГБР, СБУ и областной прокуратуры

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Херсонской области на официальной странице в Facebook, передает RegioNews.

В частности, обыск в отдельных помещениях с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах возможно совершенного уголовного правонарушения, носителей информации, записей. Департаментом патрульной полиции также проводится служебное расследование, - говорится в сообщении.

С чем именно связаны обыски, не уточняется. В УСБУ и областной прокуратуре обещают предоставить информацию позже.

В то же время местные СМИ сообщают, что херсонский активист Виталий Богданов несколько часов назад написал на своей странице, что "с 7 утра в патрульную полицию заехало СБУ, отдел "К". Работают по материалам, которые касаются "перегрузки грузовиков".

Как сообщалось, на Ровенщине разоблачили масштабное хищение недр: убытки составляют более 70 миллионов.

Ранее стало известно, что обыски в Запорожье проводились не только в городском совете, но и в салоне красоты советницы мэра.

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