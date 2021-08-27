Суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве

Печерский районный суд столицы отправил под стражу на 2 месяца с залогом в 180 тысяч гривен двух работников полиции так гражданское лицо, которые подозреваются в незаконном лишении свободы человека и получении взятки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной прокуратуры.

Напомним, указанные правоохранители с помощью сообщника имитировали задержание мужчины, который находился в розыске ради получения взятки в 10 тыс. долларов США за неуведомление о его местонахождении орган досудебного расследования.

В среду, 25.08.2021, по результатам проведенных следственных действий полицейским и их сообщнику сообщено о подозрении.

Мероприятия по разоблачению преступной группы проводились прокурорами совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.