Суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве
Печерский районный суд столицы отправил под стражу на 2 месяца с залогом в 180 тысяч гривен двух работников полиции так гражданское лицо, которые подозреваются в незаконном лишении свободы человека и получении взятки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной прокуратуры.
Напомним, указанные правоохранители с помощью сообщника имитировали задержание мужчины, который находился в розыске ради получения взятки в 10 тыс. долларов США за неуведомление о его местонахождении орган досудебного расследования.
В среду, 25.08.2021, по результатам проведенных следственных действий полицейским и их сообщнику сообщено о подозрении.
Мероприятия по разоблачению преступной группы проводились прокурорами совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.