В Киеве двое полицейских помогали за 10 тысяч долларов прятаться подозреваемому в мошенничестве

Нацполіція

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции разоблачили двух полицейских и их сообщника, которые помогали подозреваемому в мошенничестве скрываться от следствия и суда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Нацполіції

По данным следствия, старший следователь и старший участковый офицер полиции Голосеевского управления полиции без постановления следственного суде задержали мужчину, который находился в розыске за мошенничество. Желая "заработать", сообщники предложили фигуранту производства за денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов США не сообщать о его месте нахождения органы досудебного расследования, а также не передавать его в суд для избрания меры пресечения.

После получения части "откупных" - 55 тысяч гривен - мужчину отпустили. Остальную часть денег задержанный должен был перевести на банковскую карточку 41-летнему сообщнику, которую тот передавал полицейским. Всего фигуранты получили от мужчины 95 тысяч гривен.

По материалам внутренней безопасности Нацполиции работники киевской городской прокуратуры начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения у фигурантов санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли деньги, холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, сим-карты и специальное оборудование, транспортные средства.

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, вручили подозрения двум полицейским и их сообщнику в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.