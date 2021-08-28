На взятке в 500 тысяч задержали главу одного из ОТГ на Днепропетровщине

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Правоохранители задержали главу ОТГ во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 300 тысяч гривен. Всего, по данным следователей, чиновник требовал 500 тысяч гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Неправомерную выгоду чиновник требовал от предпринимателя за решение земельного вопроса ", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают правоохранители, с целью прикрытия противоправной деятельности первая часть взятки была перечислена на указанный председателем ОТГ счет.

Во время проведения обыска полицейские изъяли банковскую квитанцию о переводе денежных средств", - пояснили в полиции.

Правоохранители задержали чиновника и сообщили ему о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее на Днепропетровщине на взятке задержали двух должностных лиц за выдачу сертификатов качества.