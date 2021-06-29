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29 июня 2021, 14:06 771

В Днепре задержали иностранца, который обманул людей на миллион долларов

29 июня 2021, 14:06 771
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Фото: СБУ
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В Днепре правоохранители задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находится в международном розыске по линии Интерпола

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-сцентра СБУ.

32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Согласно данным спецслужбы, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение.

В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудил к 15 годам лишения свободы.

Оперативники задержали иностранца вблизи места его временного проживания в Днепре.

Напомним, на Полтавщине задержали россиянина, которого пол года разыскивал Интерпол.

СБУ деньги иностранцы мошенники Днепр

 
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