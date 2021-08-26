На Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда

Фото: ТСН

Недалеко от Львова 26 августа на промежуточной железнодорожной станции "Глинна-Навария" сошли с пути 18 вагонов грузового поезда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

В ГСЧС сообщили изданию, что всего поезд имеет 48 вагонов. Пострадавших или травмированных в результате этого происшествия нет.

В то же время в результате аварии возникли задержки в движении поездов.

"Есть схождение вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, 20 августа в Харькове произошел пожар на железнодорожном вокзале.