Возле Тернополя с рельсов сошел поезд "Рахов – Киев"

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Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет RegioNews.

"Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 "Рахов - Киев". Пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Укрзализныце, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия выехала комиссия, чтобы расследовать случай.

Из-за инцидента в пути задержался встречный поезд №358 Киев – Рахов.

Напомним, на днях в скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев - Запорожье", обнаружили техническую неисправность. Из-за этого поезд задержался на три часа.