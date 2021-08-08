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08 августа 2021, 11:37 1361

Возле Тернополя с рельсов сошел поезд "Рахов – Киев"

08 августа 2021, 11:37 1361
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Фото из открытых источников
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Вблизи Тернополя поздно вечером 7 июля сошел с рельсов поезд "Рахов – Киев"

Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет RegioNews.

"Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 "Рахов - Киев". Пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Укрзализныце, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия выехала комиссия, чтобы расследовать случай.

Из-за инцидента в пути задержался встречный поезд №358 Киев – Рахов.

Напомним, на днях в скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев - Запорожье", обнаружили техническую неисправность. Из-за этого поезд задержался на три часа.

Украина поезд Тернополь область Тернопольская область

 
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