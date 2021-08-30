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30 августа 2021, 13:47 632

На Кировоградщине машинист поезда умер за рулем, аварии чудом удалось избежать

30 августа 2021, 13:47 632
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Фото из открытых источников
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На Кировоградщине во время движения поезда умер 53-летний машинист. Трагедию связывают с невыносимыми условиями труда

Об этом сообщил председатель профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Железнодорожники Кировоградщины сообщают о гибели на рабочем месте своего коллеги – машиниста Николая Мельника 1968 года рождения. По предварительной информации, во время движения в направлении станции "Знаменка", машинист проигнорировал обращение дежурного по станции "Королевка". Тогда был вызван помощник машиниста Александр Овечкин, который нашел машиниста в кабине без признаков жизни, после чего применил экстренное торможение, — говорится в сообщении профсоюзного лидера.

По его словам, в течение всего летнего сезона железнодорожники Украины сообщали о невыносимых условиях труда, о кабинах электровозов, раскаленных до 45-50 градусов по Цельсию. В соответствии же с требованиями ГОСТа 12.1.005-88, температура в кабине должна быть в пределах 22-24 градусов.

Сами работники отмечают, что расположенные в кабинах приборы не выдерживают перегрева. Не первый год трудовые коллективы депо, Свободный профсоюз железнодорожников Украины бьют тревогу из-за того, что каждый сезон на рабочем месте в кабинах гибнут машинисты. Таких нагрузок, перегревов не выдерживает даже здоровое сердце, - отметил Михаил Волынец.

По информации СМИ в Управлении Гоструда в Кировоградской области факт смерти машиниста подтвердили. По информации прессслужбы учреждения, администрация предприятия ("Укрзализныци", — ред.) придерживалась требований Порядка расследования и в определенные сроки подала уведомление о несчастном случае.

Будет проводиться расследование несчастного случая на производстве в связи со смертью работника на предприятии во время выполнения им трудовых обязанностей, — отметили в Управлении Гоструда.

Как сообщалось, 26 августа на Киевщине за рулем умер мужчина.

Ранее, 13 августа в Харькове перевернулся микроавтобус: водитель умер за рулем.

смерть поезд железная дорога профсоюз Михаил Волынец Кировоградская область

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