Непогода в Украине: без света остались 64 населенных пункта
Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 64 населенных пункта в четырех областях
Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"По состоянию на 07 час. 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецка - 2)", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что в семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов.
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