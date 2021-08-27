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27 августа 2021, 09:44 8

Непогода в Украине: без света остались 64 населенных пункта

27 августа 2021, 09:44 8
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Фото: из открытых источников
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Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 64 населенных пункта в четырех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07 час. 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецка - 2)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов.

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