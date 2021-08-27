В Днепре на мужчину упало дерево и сломало ему ноги
В Днепре на мужчину упало сухое дерево, которое сломало ему ноги
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".
Происшествие случилось 26 августа около 18:40 недалеко от фонтана в сквере Героев — там на 61-летнего местного жителя упало дерево.
В результате мужчина получил, предварительно, перелом обеих ног. Его госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, 26 августа в Днепропетровской области накануне сильный дождь затопил дворы и улицы, а порывы шквального ветра повалили деревья и оборвали провода.
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