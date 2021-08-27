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27 августа 2021, 12:43 84

В Днепре на мужчину упало дерево и сломало ему ноги

27 августа 2021, 12:43 84
Читайте також українською мовою
Фото: Информатор
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В Днепре на мужчину упало сухое дерево, которое сломало ему ноги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Происшествие случилось 26 августа около 18:40 недалеко от фонтана в сквере Героев — там на 61-летнего местного жителя упало дерево.

В результате мужчина получил, предварительно, перелом обеих ног. Его госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, 26 августа в Днепропетровской области накануне сильный дождь затопил дворы и улицы, а порывы шквального ветра повалили деревья и оборвали провода.

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