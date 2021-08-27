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27 августа 2021, 13:19 441

На Херсонщине непогода завалила деревьями 4 км дорог

27 августа 2021, 13:19 441
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Фото ГСЧС
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В ночь с 26 на 27 августа в результате прохождения грозового фронта между селами Раденск и Большие Копани Херсонского района повалило деревья. В результате завалило дорогу протяженностью четыре километра

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, передает RegioNews.

В период с 01:00 до 06:00 с проезжей части спасатели убрали более 20 поваленных деревьев. Работали 2 единицы техники и 5 спасателей.

Патрульные полицейские регулировали движение транспорта во время проведения работ. .

Сейчас все деревья убраны, а путь расчищен.

Как сообщалось, Днепропетровщиной прошлась стихия: поваленные деревья и затопленные улицы.

Также вчера Одессу накрыл залповый ливень, улицы города превратились в реки.

непогода Стихия ГСЧС Херсонская область спасатели

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