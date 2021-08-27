Днепропетровщиной прошлась стихия: повалены деревья и затопленные улицы
В Днепропетровской области накануне сильный дождь затопил дворы и улицы, а порывы шквального ветра повалили деревья и оборвали провода
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
На трассе Пятихатки — Желтые Воды упало дерево и перекрыло движение транспорта. Проезжую часть дерево завалило и на улице Тюльпановой в Марганце. Автомобилисты не могли проехать и по дороге Вольногорск — Дмитровка в Каменском районе. В то же время в самом Каменском ураган вырвал с корнем огромную елку.
В Днепре же сильный дождь, по данным местных изданий, залил жилой массив Приднепровск, Красный Камень, Каменский, Покровский и Парус.
Напомним, в Украине непогода оставила без света 64 населенных пункта.
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