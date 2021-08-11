В ОРДЛО проводят политику милитаризации образования детей - Денисова

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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика по милитаризации образования детей

Как передает RegioNews, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания", - заявила омбудсмен.

По ее данным, только на территории неподконтрольных Украине районов Луганской области функционируют 33 кадетских класса. В них усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

Напомним, омбудсмен также констатировала, что более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях.