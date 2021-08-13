Уполномоченная ВР отреагировала на голодовку львовских медиков из-за долгов по зарплате

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал омбудсмана

"Ради восстановления нарушенных конституционных прав медиков, направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, в которых подчеркиваю необходимость принятия действенных мер для восстановления прав медицинских работников учреждения здравоохранения на своевременное получение вознаграждения за труд, а также на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда", - написала Денисова.

Она также поручила своему представителю в западных областях осуществить соответствующие меры парламентского контроля за соблюдением прав медиков и добавила, что держит на контроле вопрос погашения задолженности

Напомним, что во Львовской области 18 медиков объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы за последние четыре месяца