16:51  13 августа
На Луганщине парень открыл стрельбу по детям, есть раненый
11:02  13 августа
У 9-месячного ребенка на Тернопольщине обнаружили "Дельта"-штамм
17:54  13 августа
На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
13 августа 2021, 19:06 971

Уполномоченная ВР отреагировала на голодовку львовских медиков из-за долгов по зарплате

13 августа 2021, 19:06 971
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на голодовку 18 медиков Львовщины из-за зарплатных долгов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал омбудсмана

"Ради восстановления нарушенных конституционных прав медиков, направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, в которых подчеркиваю необходимость принятия действенных мер для восстановления прав медицинских работников учреждения здравоохранения на своевременное получение вознаграждения за труд, а также на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда", - написала Денисова.

Она также поручила своему представителю в западных областях осуществить соответствующие меры парламентского контроля за соблюдением прав медиков и добавила, что держит на контроле вопрос погашения задолженности

Напомним, что во Львовской области 18 медиков объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы за последние четыре месяца

уполномоченный по правам человека зарплаты долги Львовская область больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua