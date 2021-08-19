Образовательный омбудсмен о ПЛР-тестах для учителей: они должны быть бесплатными

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В случае, если ПЦР-тесты для учителей являются условием для допуска к работе, то они должны быть бесплатными

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, комментируя заявление об обязательном ПЦР-тестировании для учителей Тернопольщины в качестве условия допуска на работу, пишет RegioNews со ссылкой на Громадське радио

Он отметил, что нет нормативного документа, согласно которому учителя обязаны делать ПЦР-тесты на определение COVID-19 за свой счет.

"Если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным. Иначе это нарушение прав, ведь тесты дорогие", – отметил Горбачев

Саму идею внедрения тестов для невакцинированных против COVID-19 учителей Горбачев назвал "логичной".

Но добавил, что пока нет закона, который запрещает допускать к работе учителей без прививок.

Напомним, в Тернопольской области невакцинированных против COVID-19 учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест за собственные средства.