Образовательный омбудсмен о ПЛР-тестах для учителей: они должны быть бесплатными
В случае, если ПЦР-тесты для учителей являются условием для допуска к работе, то они должны быть бесплатными
Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, комментируя заявление об обязательном ПЦР-тестировании для учителей Тернопольщины в качестве условия допуска на работу, пишет RegioNews со ссылкой на Громадське радио
Он отметил, что нет нормативного документа, согласно которому учителя обязаны делать ПЦР-тесты на определение COVID-19 за свой счет.
"Если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным. Иначе это нарушение прав, ведь тесты дорогие", – отметил Горбачев
Саму идею внедрения тестов для невакцинированных против COVID-19 учителей Горбачев назвал "логичной".
Но добавил, что пока нет закона, который запрещает допускать к работе учителей без прививок.
Напомним, в Тернопольской области невакцинированных против COVID-19 учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест за собственные средства.