12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 17:06 4

Образовательный омбудсмен о ПЛР-тестах для учителей: они должны быть бесплатными

19 августа 2021, 17:06 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В случае, если ПЦР-тесты для учителей являются условием для допуска к работе, то они должны быть бесплатными

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, комментируя заявление об обязательном ПЦР-тестировании для учителей Тернопольщины в качестве условия допуска на работу, пишет RegioNews со ссылкой на Громадське радио

Он отметил, что нет нормативного документа, согласно которому учителя обязаны делать ПЦР-тесты на определение COVID-19 за свой счет.

"Если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным. Иначе это нарушение прав, ведь тесты дорогие", – отметил Горбачев

Саму идею внедрения тестов для невакцинированных против COVID-19 учителей Горбачев назвал "логичной".

Но добавил, что пока нет закона, который запрещает допускать к работе учителей без прививок.

Напомним, в Тернопольской области невакцинированных против COVID-19 учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест за собственные средства.

тесты COVID-19 covid-сертификат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram