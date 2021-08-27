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27 августа 2021, 11:14 231

СБУ разоблачила схему поставки пограничникам некачественных продуктов питания

27 августа 2021, 11:14 231
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Фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ разоблачила масштабную сделку на закупке продуктов питания для подразделений Госпогранслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Противоправную деятельность организовал руководитель коммерческой структуры из Полтавской области. Он создал на территории региона несколько подконтрольных фиктивных фирм. Через них он поставлял военным некачественную продукцию, а полученные из бюджета деньги выводил в тень.

По заключению экспертов, часть товаров не соответствовала санитарным требованиям, и уже подтверждено убытки лишь на одной из закупок на 800 тыс. грн. Сейчас продукция изъята из воинских частей.

Организатору сделки сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала на Черниговщине канал сбыта нелегальных взрывчаток и оружия.

СБУ правоохранители Схемы пограничники товары

 
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