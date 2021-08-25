На Ровенщине разоблачили масштабное хищение недр: убытки составляют более 70 миллионов
На территории Ровенской области СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.
По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем на 70 млн грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала на Черниговщине канал сбыта нелегальных взрывчаток и оружия.