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25 августа 2021, 11:49 924

На Черкасщине разоблачили чиновников на хищении госсредств, выделенных на реконструкцию больницы

25 августа 2021, 11:49 924
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила чиновников одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации на присвоении бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов медицинской отрасли

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что для реализации схемы чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. Они заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.

Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

По материалам СБУ, двум должностным лицам облгосадминистрации сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области чиновника, который требовал от участников операции Объединенных сил 50% "отката" за премии.

СБУ Черкассы бюджет ремонт больница

 
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