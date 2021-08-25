На Черкасщине разоблачили чиновников на хищении госсредств, выделенных на реконструкцию больницы

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СБУ разоблачила чиновников одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации на присвоении бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов медицинской отрасли

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что для реализации схемы чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. Они заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.

Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

По материалам СБУ, двум должностным лицам облгосадминистрации сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области чиновника, который требовал от участников операции Объединенных сил 50% "отката" за премии.