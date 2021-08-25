На Черкасщине разоблачили чиновников на хищении госсредств, выделенных на реконструкцию больницы
СБУ разоблачила чиновников одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации на присвоении бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов медицинской отрасли
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Установлено, что для реализации схемы чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. Они заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.
Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.
По материалам СБУ, двум должностным лицам облгосадминистрации сообщено о подозрении.
Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области чиновника, который требовал от участников операции Объединенных сил 50% "отката" за премии.