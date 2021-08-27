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27 августа 2021, 12:13 761

СБУ разоблачила "схему" в Укрзализныце: закупили некачественные запчасти в ОРДЛО

27 августа 2021, 12:13 761
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Установлено, что среди организаторов сделки - гражданин РФ. Он совместно с чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на выявленную продукцию наложен арест.

Напомним, экс-глава "Укрзализныци" требует признать незаконным свое увольнение и хочет 17 миллионов морального вреда.

Раньше парламентская ВСК сделала вывод, что состояние АО "Укрзализныця" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи.

СБУ Укрзализныця деньги коррупция ремонт

 
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