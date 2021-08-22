10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
14:16  22 августа
На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории
18:06  22 августа
Из-за обстрела боевиков в ООС погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 15:24 153

Из-за повреждения газопровода более полтысячи жителей города остались без газа на длинные выходные

22 августа 2021, 15:24 153
Читайте також українською мовою
Фото: "Черновцыгаз"
Читайте також
українською мовою

В Черновцах 558 жителей остались без газоснабжения в связи с повреждением газопровода

Об этом сообщает пресс-служба компании "Черновцыгаз", передает RegioNews.

Отмечается, что вчера по адресам ул. Ровенская, 10 (6 подъездов), 12 А (3 подъезда) 12 б (5 подъездов) и ул. Шухевича, 3б (3 подъезда) потребители остались без газа из-за аварийной ситуации.

Во время земляных работ был поврежден подземный газопровод среднего давления по ул. Шухевича, 9в. Вследствие чего подача газа была срочно приостановлена к 558 потребителям, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода будут проводиться в среду, 25 августа.

В очередной раз напоминаем, что земляные работы в охранных зонах газораспределительных сетей могут проводиться только по предварительному согласованию АО "Черновцыгаз" как Оператора ГРМ и после получения разрешения на их проведение. Пренебрежение правилами безопасности на практике грозит возникновением чрезвычайных ситуаций, взрывами и пожарами, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне на Волыни из-за аварии без газа остались жители пяти сел.

В январе на Львовщине из-за оползня без газоснабжения остались пол тысячи абонентов.

газ Черновцы авария ремонт облгазы

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы на ремонт
22 августа 2021, 12:45
В Киеве с 24 августа ограничат движение по Южному мосту
21 августа 2021, 15:17
В Чернигове пенсионер пытался поджечь себя из-за отсутствия газа
19 августа 2021, 17:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua