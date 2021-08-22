Из-за повреждения газопровода более полтысячи жителей города остались без газа на длинные выходные

Фото: "Черновцыгаз"

В Черновцах 558 жителей остались без газоснабжения в связи с повреждением газопровода

Об этом сообщает пресс-служба компании "Черновцыгаз", передает RegioNews.

Отмечается, что вчера по адресам ул. Ровенская, 10 (6 подъездов), 12 А (3 подъезда) 12 б (5 подъездов) и ул. Шухевича, 3б (3 подъезда) потребители остались без газа из-за аварийной ситуации.

Во время земляных работ был поврежден подземный газопровод среднего давления по ул. Шухевича, 9в. Вследствие чего подача газа была срочно приостановлена к 558 потребителям, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода будут проводиться в среду, 25 августа.

В очередной раз напоминаем, что земляные работы в охранных зонах газораспределительных сетей могут проводиться только по предварительному согласованию АО "Черновцыгаз" как Оператора ГРМ и после получения разрешения на их проведение. Пренебрежение правилами безопасности на практике грозит возникновением чрезвычайных ситуаций, взрывами и пожарами, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне на Волыни из-за аварии без газа остались жители пяти сел.

В январе на Львовщине из-за оползня без газоснабжения остались пол тысячи абонентов.