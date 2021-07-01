В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить

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Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Газправда".

По данным издания, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривны за кубометр).

Однако с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине действует базовая годовая цена. Ее можно менять только в сторону снижения. Именно на эти тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Напомним, ранее Рада ввела в Украине базу данных потребителей природного газа.