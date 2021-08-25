На Закарпатье перекрывали дорогу из-за высоких тарифов за транспортировку газа

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В Хусте на Закарпатье люди перекрывали дорогу. Митингующие вышли против высоких тарифов за транспортировку газа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Закарпатье.

На месте происшествия присутствовали правоохранители.

Транспортировка газа является незаконной, в первой инстанции суда давным-давно отменяют приказы, которые газовики подают на людей, которые не платят ни дня за транспортировку газа, - рассказал соорганизатор митинга, руководитель организации "Доста Украина" Павел Павлов.

Он добавил, что дорогу перекрывали до тех пор, пока к митингующим не вышел депутат Хустского горсовета от партии "Слуга народа" Василий Губаль.

Он нам пообещал, что поставит этот вопрос на сессию горсовета, где депутаты смогут проголосовать за расширение полномочий коммунального предприятия, чтобы оно имело возможность покупать газ напрямую, продавать его населению и обслуживать газотранспортную систему, — рассказал Павлов.

Павлов сообщил, что его организация имеет целью выступать в отношении всех завышенных коммунальных услуг.

Как сообщила коммерческий директор "Закарпатгаз" Юлия Соколова, сейчас общество получило возможность прекращать поставки тем потребителям, которые не платят за доставку газа. По ее словам, по состоянию на сегодня газоснабжение в области не прекращали ни одному потребителю.

Мы только начинаем эту кампанию. Будут направлены уведомления о прекращении газоснабжения и приняты меры по прекращению в случае имеющейся задолженности. Будем работать с теми потребителями, которые категорически услугу по распределению ни разу с 1 января 2020 года не оплачивали и задолжали нам более 10 миллионов гривен на сегодня, — рассказала Юлия Соколова.

По ее словам, начал действовать закон, которым изъяли запрет прекращать газоснабжение на время карантина и в течение 30 дней после его отмены. Зато решили: газ можно выключать на тех территориях, которые не относятся к красной зоне эпидопасности.

В полиции рассказали, что на митинге было около 50 человек. Правоохранители, дежурившие на месте происшествия, нарушений общественного порядка не зафиксировали.

Как сообщалось, вступил в действие закон, согласно которому поставщики коммунуслуг снова могут отключать потребителей за долги.

Также стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку: по состоянию на конец марта 2021 года - 68,9 млрд гривен.