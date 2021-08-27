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27 августа 2021, 15:57 616

Зеленский подписал закон о списании долгов облгазам Фирташа за счет бюджета

27 августа 2021, 15:57 616
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа", который среди прочего предусматривает списание долгов облгазам подавляющее большинство которых принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу

Как пишет RegioNews, об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады

Законопроектом предусматривается списание около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнуляет" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.

Как известно подавляющее большинство облгазов контролирует олигарх Дмитрий Фирташ.

Напомним, что закон был принят 14 июля голосами 303 депутатов.

Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку. По официальной версии, этот закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров", - отметила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.

газ олигархи отопление Нафтогаз Верховная Рада

 
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