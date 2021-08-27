Стало известно, когда в Украине отменят масочный режим
В Украине пока не планируют отмену масочного режима
Об этом сообщил в интервью для BBC главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет RegioNews.
На вопрос о том, может ли ношение масок когда-либо отменяться, он ответил: "Нет. Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".
По его словам, маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций.
"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил он.
Напомним, ранее Кузин рассказал, сколько еще продлится COVID-пандемия.
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